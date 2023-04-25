В одной из областей Казахстана школьников перевели на дистанционное обучение из-за кори

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Атырауской области у трёх школьников диагностировали корь. Классы, в которых учатся заболевшие дети, перевели на онлайн-обучение. Об этом сообщила руководитель регионального управления образования Гульнара Садуахасова, передает Informburo.kz.

«В средней школе имени Жамбыла села Жанаталап у одного учащегося пятого класса и двух учеников второго класса обнаружены признаки кори. В связи с этим принято решение с 25 апреля по 2 мая перевести третьи и пятые классы на дистанционный формат обучения, так как требуется провести дезинфекцию и санитарную уборку», – добавила Гульнара Садуахасова.

Всего в этом году в регионе со 2 марта по 24 апреля зарегистрировали 15 случаев с подозрением на корь. Продолжается санитарно-эпидемиологическое обследование.

«Из них лабораторным способом доказана заболеваемость шести детей. По четырём случаям обследования дали отрицательный результат. В пяти случаях проводится исследование. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 216 человек, состоявших в отношениях с больными. По эпидемиологическим показателям проведена вакцинация против кори семи человек», – заявил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Мадениет Танауов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения