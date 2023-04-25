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В полицейском участке Пакистана произошли взрывы, погибли 16 человек

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 16 полицейских погибли и более 60 человек получили ранения в результате взрывов в полицейском участке управления по борьбе с терроризмом в пакистанском городе Кабале, сообщает телеканал Radio Pakistan со ссылкой на полицию.

«Шестнадцать человек погибли мученической смертью, еще 60 пострадали в результате двух взрывов», - передает радиостанция.

Отмечается, что в результате взрывов здание полицейского участка было полностью разрушено.

По данным полиции, внутри здания находились боеприпасы и миномётные снаряды. Правоохранители считают, что взрыв произошел из-за короткого замыкания электросети, что стало причиной пожара и последующих взрывов. Предполагают также, что теракт устроил смертник.

Генеральный инспектор полиции провинции Хайбер-Пахтунхва Ахтар Хаят Хан заявил, что сотрудники службы безопасности переведены в состояние повышенной готовности по всей провинции.

Управление здравоохранения ввело чрезвычайное положение в больницах провинции из-за большого количества пострадавших.

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