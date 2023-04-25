В Туркменистане из-за прорыва Каракумского канала в песок утекло 100 миллионов кубометров воды

CentralAsia (TM) - В Туркменистане из-за прорыва Каракумского канала в январе-феврале 2023 года как минимум 100 млн кубометров воды вытекло в песок. К такому выводу пришли журналисты «Метеожурнала», исследовавшие спутниковые снимки.

Прорыв произошел из-за ледовых заторов, которые, в свою очередь, были вызваны аномальными для Центральной Азии морозами. На снимках от 17 января журналисты обнаружили два затора. Прорыв же, судя по снимкам, случился в период между 17 и 20 января. Уже 22 января прорыв начали ликвидировать путем постройки насыпной дамбы. Как оказалось, строительство велось с двух сторон во встречном направлении.

Журналисты обнаружили даже то место, на котором был утоплен бульдозер, запечатленный на видео, поступившем в редакцию turkmen.news в начале февраля.

По состоянию на 27 января протоки углубились в пустыню Каракумы на 20 километров. К 30 января протоки сузились из-за строительства дамбы, но это, вероятно, усилило течение и усложнило работы. К 6 февраля строительство дамбы практически завершилось, а к 11-му — завершилось полностью. К тому моменту протоки углубились в Каракумы более чем на 35 километров.

Журналисты подсчитали, что более 20 дней большая часть стока Каракумского канала уходила в пески. Отсюда они взяли цифру 100 миллионов кубометров. Это минимальная оценка. По мнению исследователей, урон смягчило лишь то, что прорыв произошел не в аграрный сезон и не в летнюю жару. Если бы это случилось летом, ситуация была бы гораздо серьезнее.

Официально власти не сообщали о случившемся, как и о любых других авариях и происшествиях. Лишь на заседании правительства 23 января президент Сердар Бердымухамедов поручил хякимам Марыйского и Лебапского велаятов обеспечить нормальный сток воды в реках, но не пояснил, чем вызвано это распоряжение. После этого президент за короткий срок несколько раз посещал Марыйский велаят.

Эффективность Каракумского канала в целом оценивается низко. Его приводят как негативный пример, когда обсуждают планируемое строительство канала Кош Тепа в Афганистане. Отмечается, что, как и в случае с Каракумским каналом, большая часть воды будет теряться из-за песчаного грунта. А в результате, если канал Кош Тепа будет построен, Туркменистан и Узбекистан могут потерять до 15 процентов оросительных вод из Амурдарьи.