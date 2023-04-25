Казахстанец, вступивший в ЧВК «Вагнер», не был годен для службы в армии Казахстана, - Генштаб РК

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CentralAsia (KZ) - Казахстанец, который оказался в рядах частной военной компании «Вагнер» в России, не был годен для службы в армии Казахстана. Об этом сообщил начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками, генерал-майор Каныш Абубакиров, передает informburo.kz.

«По данному гражданину: он был негодным для службы в рядах Вооружённых сил Республики Казахстан. Что касается остальной информации, то (правоохранительные ведомства) на сегодняшний день занимаются и дадут оценку действиям этого гражданина», – ответил Каныш Абубакиров.

Ранее в соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что 23-летний Маргулан Б., учившийся в Томском государственном университете, якобы похищен. Утверждалось, что в России его заставили вступить в ЧВК «Вагнер». Впоследствии в МИД РК прокомментировали ситуацию и уточнили, что молодой человек, по имеющейся информации, добровольно подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров подчеркнул, что после возвращения на родину студенту будет грозить уголовная ответственность за наёмничество.

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