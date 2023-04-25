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На западе Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

CentralAsia (KZ) -  Европейский средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал 25 апреля землетрясение магнитудой 4,7 на западе Казахстана.

Землетрясение произошло в 12:25 по-местному времени. Его глубина составила 10 км, говорится в сообщении центра.

Толчки зафиксировали в 187 км к северо-востоку от Актау и в 104 км к северу от Шетпе.

Как отметили в «СОМЭ» МЧС Казахстана землетрясение ощущалось в Мангистауской области п. Кызан, п.Тушыкудык 2-3 балла.

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