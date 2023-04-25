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Байден выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах 2024 года. Он попросил избирателей дать ему больше времени, чтобы «закончить работу», которую он начал на своем посту, передает Reuters.

«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще сражаемся…Давайте закончим эту работу. Я знаю, что мы можем»,— сказал Байден в трехминутном видеоролике по случаю его выдвижения.

Он также перечислил причины, по которым хочет продолжить работу в должности президента. В частности, он заявил об «основополагающем значении» личной свободы и демократии для американцев и раскритиковал противников абортов и ЛГБТ. «У каждого поколения в Америке был момент, когда им нужно бороться за демократию.. Сейчас наступило наше время»,— отметил он.

Байдену 80 лет, он является 46-м президентом США и старейшим на этой должности. На выборах 2020 года основным соперником Байдена был Дональд Трамп, который в итоге уступил с 46,9% голосов против 51,3%.

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