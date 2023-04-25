США и Великобритания предостерегли Казахстан от поставок товаров в Россию. О каких товарах речь?

Дэвид Рид, Элизабет Розенберг, Мэттью Аксельрод

CentralAsia (KZ) - В Казахстан прибыли помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод и директор Управления по санкциям Великобритании Дэвид Рид. Цель их визита – предостеречь Казахстан от поставок санкционных товаров в Россию, передает Informburo.kz.

«В настоящий момент Российская Федерация принимает попытки по уклонению от экспортного контроля и санкций, чтобы получить товары и компоненты, которые нужны для модернизации своих вооружений. Одним из способов уклонения является поставка товаров через третьи страны. И я хотел бы обозначить, что поставка таких предметов и товаров на территорию РФ – это прямое нарушение экспортного контроля и законодательства США», – сказал Мэттью Аксельрод.

Элизабет Розенберг отметила, что разведка России ищет компании для поставки санкционных товаров.

«Кремль проинструктировал свои разведывательные службы, чтобы они искали пути для осуществления деятельности через другие страны. Они сейчас находятся в поиске международных компаний, которые действуют через сеть посредников и подставные компании, которые помогли бы РФ уклониться от наших санкций. Такие подставные компании созданы недавно, не имеют физического адреса и осуществляют сомнительные транзакции», – рассказала помощник министра финансов США.

Иностранная делегация обозначила перечень товаров, которые вызывают у них наибольшую озабоченность

«Мы уделяем своё приоритетное внимание таким товарам как компьютерные чипы, а также элементы для интегрированных электронных систем, которые необходимы для российских ракет и дронов. И мы сегодня говорим не об iPhone и стиральных машинах, а о конкретных элементах компьютерной техники, которые используются для энергоснабжения, а также для навигации ракет и дронов», – подчеркнул Мэттью Аксельрод.

Он добавил, что по результатам встреч делегация сделала вывод, что правительство Казахстана понимает срочность и важность вводимых ограничений. На этой неделе делегация посетит Кыргызстан с той же целью.

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