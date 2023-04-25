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Военные в Судане захватили гослабораторию с образцами заболеваний, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что одна из сторон конфликта в Судане захватила центральную лабораторию и создала «чрезвычайно, чрезвычайно опасную» ситуацию. В ней хранятся образцы заболеваний, в том числе полиомиелит и корь, передает Daily Mail.

«Существует огромный биологический риск, связанный с оккупацией центральной лаборатории общественного здравоохранения... одной из воюющих сторон»,— заявил журналистам по видеосвязи представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид.

Абид сказал, что технические специалисты не смогли получить доступ к Национальной лаборатории общественного здравоохранения, чтобы защитить материалы.

«Это главная проблема: отсутствие доступа для лаборантов, чтобы они могли пройти в лабораторию и безопасно хранить имеющиеся биологические материалы и вещества», — сказал он, отказавшись уточнить, какая сторона захватила объект.

В апреле в Судане началось вооруженное противостояние между официальной армией и Силами быстрого реагирования, которые должны были объединить в рамках соглашения о возвращении страны к гражданскому правлению. Жертвами боев стали более 400 человек. С полночи 24 апреля стороны договорились о перемирии на 72 часа.

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