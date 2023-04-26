Республика Польша вновь открывает свое посольство в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 25 апреля Республика Польша вновь открыла свое Посольство в городе Улан-Батор в рамках Государственного визита Президента Республики Польша Анджея Дуды в Монголию.

Монголия и Республика Польша установили дипломатические отношения 14 апреля 1950 г., и хотя Польша открыла свое посольство в Улан-Баторе в 1960 г., оно закрыло посольство в сентябре 1995 г. из-за финансовых трудностей. Посольство было вновь открыто в 1999 г. и снова закрыто в 2009 г. Правительство Польши приняло решение вновь открыть свое посольство в Улан-Баторе 15 января 2021 г. и начало его обычную работу.

В ходе государственного визита Республика Польша согласилась реализовать просьбу монгольской стороны об открытии консульского отдела в посольстве Польши в 2024 году. В результате этого гражданам Монголии не нужно будет получать визу для поездки в Польшу из Посольство Чешской Республики в Монголии или Посольство Республики Польша в Китае.

Посольство Монголии постоянно работает в Варшаве с 1959 года.

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