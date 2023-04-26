Премьер-министр Монголии нанес визит вежливости президенту Польши

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай нанес визит вежливости Президенту Республики Польша Анджею Дуде и устроил обед. В ходе встречи стороны обменялись мнениями об отношениях и сотрудничестве между двумя странами и договорились активизировать экономическое сотрудничество.

Стороны подчеркнули, что общий товарооборот двух стран достиг исторического максимума в 100 млн долларов США в 2022 году, удвоившись за последние три года, и обсудили обогащение отношений и сотрудничества между двумя странами экономическим содержанием, совместную реализацию крупномасштабные строительные проекты, направленные на достижение долгосрочных и среднесрочных целей развития и проекты стимулирования экспорта.

Они высоко оценили подписание Соглашения о международных автомобильных перевозках между Правительством Монголии и Правительством Республики Польша и отметили, что реализация этого Соглашения облегчит перевозки между Азией и Европой и увеличит товарооборот.

Две страны также договорились расширять сотрудничество в области геологии, науки, культуры и искусства и добиться реального прогресса в области здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.

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