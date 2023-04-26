Fitch присвоило предлагаемые долговые обязательства Монгольской горнодобывающей компании категории «B»

CentralAsia (MNG) - Fitch Ratings присвоило нотам в долларах США, предложенным производителем угля Монгольской горнодобывающей корпорацией (MMC), рейтинг «B» с ожидаемым рейтингом возвратности активов «RR4». Предлагаемые облигации будут выпущены MMC и ее дочерней компанией Energy Resources LLC и гарантированы большинством ее операционных дочерних компаний.

Облигации будут представлять собой приоритетные необеспеченные обязательства MMC, поскольку они представляют собой ее необеспеченные и несубординированные обязательства.

Чистая выручка от этого выпуска будет использована для финансирования параллельного тендерного предложения для целей управления обязательствами и не будет зависеть от долговой нагрузки. Мы ожидаем, что успешный выпуск облигаций снизит среднесрочные потребности компании в финансировании для погашения ее облигаций на сумму 350 млн долларов США в 2024 году.

Новые облигации будут использованы для оплаты тендерной цены любых нот 2024 года, выставленных на продажу в рамках параллельного тендера и предложения об обмене. Тендерное предложение имеет максимальный предел тендера, равный новым выпущенным облигациям.

По состоянию на 21 марта 2023 г. непогашенный остаток облигаций MMC на 2024 год составляет 350 млн долларов США. Остаток денежных средств увеличился до более чем 200 млн долларов США с 65 млн долларов США на конец 2022 года, согласно оценке Fitch, что указывает на сильное генерирование денежных средств в 1 квартале 2023 года. Мы ожидаем около 300 миллионов долларов США EBITDA в течение следующих 12 месяцев.

Основная добыча коксующегося угля MMC нормализовалась на фоне стабилизации ситуации на границе. Средняя дневная пропускная способность выросла до более чем 900 грузовиков в марте 2023 года, превысив уровень до пандемии, с примерно 120 грузовиков в 1 квартале 2022 года. MMC увеличила объем переработки до 3,1 млн тонн в 1К23 с 0,9 млн тонн в 1П22. Мы ожидаем, что средние цены реализации (ASP) на промытый твердый коксующийся уголь вырастут до более чем 160 долларов США за тонну в 2023 году по сравнению со средним значением 2022 года, составляющим 147 долларов США за тонну.

MMC имеет небольшую выручку по сравнению с угольными шахтами, рейтингуемыми Fitch во всем мире. На твердый коксующийся уголь приходилось более 95% общей выручки MMC в 2021 году. Последние отчеты о запасах угля показывают, что общие товарные запасы угля составляют чуть менее 400 миллионов тонн, или срок службы запасов составляет около 35 лет.

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