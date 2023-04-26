Занданшатар Гомбожав нанес визит Президенту Польши Анджею Дуде

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента Занданшатар Гомбожав нанес визит Президенту Польши Анджею Дуде, который вчера (25.04.2023) находится с государственным визитом в Монголии.

Председатель Великого Государственного Хурала Г.Занданшатар выразил признательность за то, что уделяет большое внимание отношениям и сотрудничеству между двумя странами в период, когда мы сталкиваемся с большими социально-экономическими вызовами, вызванными сложной геополитической обстановкой.

Спикер отметил, что отношения и сотрудничество между законодательными органами двух стран постоянно и активно развиваются, и сказал, что парламент Монголии будет сотрудничать с верхней и нижней палатами парламента Республики Польша, чтобы наладить сотрудничество во многих таких областях, как образование, наука и техника на новый уровень.

Он также отметил, что решение Республики Польша об открытии своего посольства в нашей стране и его официальное открытие в ходе государственного визита Президента Анджея Дуды является важным импульсом для укрепления отношений между гражданами двух стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения