Монгольское деловое сотрудничество с Внутренней Монголией будет расширяться

CentralAsia (MNG) - Монгольская национальная торгово-промышленная палата (MНТПП) и Дом народного правительства Внутренней Монголии совместно организовали мероприятие «Презентация проекта экономического сотрудничества города Маньчжурии и выставка 2023» в Большом зале MНТПП. По этому поводу состоялась встреча, на которой был представлен проект экономического сотрудничества города Маньчжурия.

Депутат ВГХ, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Болорчулуун Хаянгаа, принявший участие во встрече, отметил, что Правительство придает большое значение возрождению Порта и развитию приграничного туризма, а также строительству асфальтированной дороги в направлении Чойбалсан—Хавирга—Ар-Хашаат начнется этой весной. В дальнейшем порт Хавирга—Ар Хашаат будет расширен не только для граждан, но и для экспорта туристической, горнодобывающей и сельскохозяйственной продукции. По этому случаю китайская группа Fada представила возможность беспошлинного ввоза монгольских товаров в свободную пограничную зону, а группа Port представила свою программу поездок в другие крупные города Китая, начиная с Маньчжурии, и выразила просьбу о сотрудничестве с монгольскими компаниями.

Кроме того, были подписаны следующие документы, такие как: «Меморандум об экономическом и торговом сотрудничестве в сопредельных регионах Монголии и Китая» между филиалом МНТПП аймака Дорнод и Бюро торговли города Маньчжурия,

«Меморандум о трансграничном сотрудничестве в сфере туризма Маньчжурия-Монголия» между ООО «Альфа Юнити» и группой Port, «Меморандум о сотрудничестве в торговой зоне Китая и Монголии» между Монгольской ассоциацией производителей и группой Fada и «Меморандум о сотрудничестве в области добычи строительных материалов» между ООО HHI и ООО XinXin .

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