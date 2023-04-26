Представлены строительные и промышленные проекты UB

CentralAsia (MNG) - На днях мэрия и Национальная торгово-промышленная палата объединились и провели Международный форум инвестиций и партнерства UB (UBIIPF) под лозунгом «Новое возрождение-Улан-Батор». Он проводится в Главном административном комплексе, в нем принимают участие более 380 представителей государственных органов, дипломатов, иностранных и отечественных предприятий. Форум был направлен на стимулирование экономики Улан-Батора, привлечение иностранных и отечественных инвесторов, презентацию крупных проектов, программ и разработок.

На форуме председатель совета директоров «Премиум групп» А.Ганхуяг сказал: «Хотя в Улан-Баторе сосредоточено 70 процентов всех предприятий, здесь расходуется только 33 процента государственного бюджета. Поэтому он полон возможностей для инвестиций и развития. Ближайший пример удачного девелоперско-инвестиционного проекта – новый международный аэропорт. Улан-Батор остро нуждается в финансировании, и возможности для инвестиций растут вместе с ним».

В ходе форума обсуждались темы проекта «Сэлбэ», проекта «Велосипед и самокат», технопарка по производству строительных материалов в Налайхе, проекта «Транспортно-логистический центр восточного района города» и жилищных проектов, планируемых к реализации в столице. были представлены. Также они представили мероприятия и подготовку к Восточноазиатским юношеским спортивным играм, которые пройдут в Улан-Баторе.

Правительство приступило к реализации «Проекта кольцевой дороги, или Бесконечные дорожные сообщения», проекта «Селбе» и реформы общественного транспорта. В частности, премьер привел статистику о том, что для соединения 1213 км дорог, которые используются в настоящее время в столице, необходимо строительство 225 км дорог, и это должно быть сделано в ближайшее время. Незапланированные и несвязанные дороги являются одной из основных причин заторов, и поэтому они должны быть соединены. Для реализации данной разработки будут использованы все формы финансирования, включая государственное и частное партнерство.

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