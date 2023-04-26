Посол Монголии вручил верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину

CentralAsia (MNG) - 24 апреля посол Монголии в Китае Бадрал Тувшин вручил верительные грамоты председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

По этому поводу посол Бадрал Тувшин передал приветствие Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Председателю КНР Си Цзиньпину и выразил готовность сделать все возможное в качестве посла для вывода всестороннего стратегического партнерства между Монголией и Китаем на новый уровень.

В ходе краткой беседы, состоявшейся во время церемонии, председатель КНР передал теплый привет президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа и народу Монголии. Глава Китая пожелал послу успешной работы в целях дальнейшего углубления вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

В связи с пандемией церемония принятия верительных грамот послами иностранных государств в Китае последние 2 года не проводилась, в ней приняли участие и получили верительные грамоты послы 70 стран.

источник: Middle Asian News

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