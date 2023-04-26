В Монголии запустили сервис «Мобильная стоматологическая клиника»

CentralAsia (MNG) - 20 апреля Монгольский национальный университет медицинских наук МНУМН) официально открыл свою стоматологическую клинику «MNUMS Dent» и запустил услугу «Мобильная стоматологическая клиника».

Правительство Монголии приняло решение о запуске общенационального проекта «Зуб» для повышения качества и доступности услуг по уходу за полостью рта и снижения заболеваемости кариесом среди детей и, соответственно, сформировало Рабочую группу во главе с заместителем министра здравоохранения Энхболдом Сэрээжавом.

В своем вступительном слове заместитель министра здравоохранения сказал: «По инициативе Президента с прошлого года по всей стране успешно продолжаются профилактические и ранние профилактические осмотры. С момента запуска было задействовано 960 тысяч человек. Согласно текущим результатам этих обследований, среди детей в возрасте до 17 лет наиболее распространены заболевания полости рта, на долю которых приходится 75,9 процента от общей заболеваемости детей. В связи с этим премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай поручил запустить проект «Зуб», и рабочая группа была сформирована в соответствии с Постановлением министра здравоохранения А/124. Так, сегодня МНУМС открывает свою стоматологическую клинику «MNUMS Dent» в рамках этого проекта. В дополнение к стоматологической клинике МНУМН также запускает свою мобильную стоматологическую клинику для оказания стоматологических услуг в недостаточно обслуживаемых и удаленных местах».

Директор МНУМН Хурэлбаатар Нямдаваа сказал: «MNUMS стремится создать и развивать систему университетских больниц в Монголии. Наша стоматологическая клиника «MNUMS Dent» предоставит специализированные услуги и ряд комплексных общих и профилактических услуг, диагностических услуг и восстановительных процедур. В связи с этим мы надеемся, что наша больница сыграет важную роль в достижении целей, поставленных перед проектом «Зуб», инициированным премьер-министром Монголии».

Помимо стоматологических услуг, эти стоматологические клиники станут базами для стажировки студентов стоматологических специальностей.

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