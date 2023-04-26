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Центр ТиПО для слабовидящих в Монголии продолжает свою деятельность без остановки

CentralAsia (MNG) -  Центр технического и профессионального образования и обучения (ТиПО) при Монгольской национальной федерации слепых был создан в 2015 году. Хотя у него нет здания, он продолжает свою деятельность без остановки до сих пор. В будущем наличие классных комнат будет наиболее важным для обеспечения качественного образования для людей с нарушениями зрения и для того, чтобы помочь им получить источник дохода посредством трудоустройства.

Поэтому при финансировании Министерства образования и науки в размере 250 млн тугриков старое здание центра ТиПО было отремонтировано и 22 апреля сдано в эксплуатацию.

В центре ТиПО получают профессиональное образование более 80 незрячих граждан по семи специальностям: технологи, мануальные терапевты, производители сувениров, бариста. Также в Монголии насчитывается около 10 тысяч слепых и слабовидящих граждан.

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