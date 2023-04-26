ООН заявляет, что может покинуть Афганистан в мае после ужесточения правил талибов

CentralAsia (CA) - ООН готова принять «душераздирающее» решение о выводе войск из Афганистана в мае, если ей не удастся убедить талибов допустить в организацию афганских гуманитарных женщин, заявил 18 апреля глава Программы развития ООН, пишет Кhaama.

Представители ООН ведут переговоры с властями талибов в надежде, что в этом месяце они сделают исключения из указа, запрещающего местным женщинам работать в организации, заявила администратор ПРООН Ачин Штайнер, сообщает Associated Press.

В этом месяце организация запретила женщинам-сотрудникам агентств ООН работать в стране, опровергнув критику этого шага, назвав его «внутренним вопросом».

В ответ ООН заявила, что рассматривает возможность продолжения операции в Афганистане. Заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, осудила этот шаг и заявила, что «отказ от прав женщин в Афганистане просто невозможен».

Режим талибов в Кабуле восстановил власть в августе 2021 года после того, как поддерживаемое Западом правительство рухнуло после резкого вывода западных вооруженных сил.

Критики движения «Талибан» заявили, что оно нарушило обещания оставить школы открытыми для девочек до шестого класса. Это решение Миссия ООН по содействию Афганистану назвала «жестоким ударом по правам афганских женщин».

Администратор ПРООН Ахим Штайнер сообщил Associated Press, что переговоры о статусе женщин-сотрудников продолжаются, но переговоры по этому вопросу не увенчались успехом.

«Справедливо сказать, что сейчас мы находимся в ситуации, когда вся система Организации Объединенных Наций вынуждена сделать шаг назад и переоценить свою способность работать там», — сказал Штайнер. «Но речь идет не о обсуждении фундаментальных принципов, прав человека».

По его словам, талибы разрешили афганским женщинам выполнять некоторую работу, а опубликованный во вторник отчет ООН показал, что стране нужно больше работающих женщин, а ее экономика терпит крах.

Захват власти талибами сопровождался некоторыми очень скромными признаками восстановления экономики. Произошло некоторое увеличение экспорта, некоторая стабильность обменного курса и снижение инфляции.

Но ожидается, что валовой внутренний продукт, сумма всех товаров и услуг, произведенных в пределах границ Афганистана, будет опережать рост населения, а это означает, что доход на душу населения снизится с 359 долларов в 2022 году до 345 долларов в 2024 году, говорится в отчете.

Около 7 млрд долларов в фондах, управляемых центральным банком бывшего правительства, были заморожены США и ЕС после захвата «Талибаном», но в конце прошлого года США заявили, что создали афганский фонд со швейцарскими банками для распределения половины этой суммы в качестве помощи для Кабула.

Никакой помощи из фонда еще не было выделено в ожидании заверений талибов в том, что центральный банк независим от группы.

По словам Штайнера, некоторые из этих экономических проблем являются результатом политики талибов, которая не позволяет большинству женщин работать.

Эти экономические проблемы означают, что в стране больше потребностей, но ООН решила, что права человека не подлежат обсуждению, и она уйдет в мае, если талибы не уступят.

«Я думаю, что нет другого способа выразить это, кроме как душераздирающим», — сказал Штайнер. «Я имею в виду, что если бы я представил, что семья ООН не находится сегодня в Афганистане, я бы имел перед собой эти образы миллионов девочек, мальчиков, отцов, матерей, которым, по сути, нечего есть».

Источником слабого оптимизма является то, что талибы позволяют женщинам работать в определенных обстоятельствах в сфере здравоохранения, образования и некоторых малых предприятий.

«В каком-то смысле де-факто власти позволили ООН развернуть значительный комплекс мероприятий по гуманитарной помощи, а также по оказанию экстренной помощи в целях развития», — сказал Штайнер. «Но они также постоянно передвигают стойки ворот, издавая новые указы».

Заместитель министра экономики Афганистана Абдул Латиф Назари не ответил на вопросы AP об экономическом положении страны. Представитель министерства финансов Ахмад Вали Хакмаль был недоступен для комментариев.