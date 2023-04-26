Эрдоган прервал интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Видео

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, отвечая на вопросы журналистов телеканалов Kanal 7 и Ulkerна относительно президентских выборов 14 мая. Через несколько минут после начала трансляции эфир прервался на 20 минут, передает Hürriyet.

Человек, задавший вопрос Эрдогану, вдруг попытался встать, сказав «реклама». За несколько секунд до того, как трансляция была прервана, на экране отразился звук «о, горе!», и камеры вошли в рекламу, не показывая Эрдогана.

Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi, 'Eyvah eyvah' sesleri duyulduhttps://t.co/Fd51vdsHgT — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 25, 2023

После возобновления эфира президент сказал журналистам, что «сильно застудил желудок».

«Прежде всего, я желаю вам здоровья. Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп. Я даже думал, не отменить ли нам программу. Но мы обещали и пришли. Мы тоже временами сталкиваемся с такими проблемами, прошу прощения у вас и у наших зрителей», - сказал Эрдоган.

Yayına dönen Erdoğan: "Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Ama söz verdik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum"https://t.co/Fd51vdsHgT — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 25, 2023

Журналисты после возобновления трансляции задали президенту по одному вопросу, после чего эфир был завершен. Позднее вице-президент Турции Фуат Октай в своем Twitter-аккаунте заверил, что здоровье Эрдогана, «который провел день и ночь, служа нации, слава богу, очень хорошее». Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын добавил, что «президент в добром здравии». Представители оппозиционных партий также пожелали Эрдогану скорейшего выздоровления.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Жители страны выберут не только главу государства, но и 600 членов парламента. По закону всеобщие выборы должны пройти до 18 июня, в январе Эрдоган допустил, что их могут провести на месяц раньше. Основным оппонентом действующего президента Эрдогана — единого кандидата от «Республиканского альянса» — является единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.