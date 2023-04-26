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55 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции и один случай коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 411 370 случаев КВИ+ и 91 004 случая КВИ-.

На 26 апреля лечение получают 1 227 человек (1 088 КВИ+ и 139 КВИ-), из них в стационарах остаются 139 заболевших, двое из них – в тяжелом состоянии, амбулаторно лечатся 1 088 человек.

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