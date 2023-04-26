Производитель Barbie представил новую куклу с синдромом Дауна. Фото

CentralAsia (CA) - Американская компания Mattel — производитель игрушек Barbie — выпускает свою первую куклу с синдромом Дауна. Стоимость куклы 10,99 долларов, сообщается на сайте компании.

По словам представителей компании, создание Barbie с синдромом Дауна поможет «большему количеству детей найти игрушку, которая похожа и представляет их», чтобы каждый ребенок мог «увидеть себя в Barbie». Для разработки новой куклы Mattel сотрудничали с Национальным обществом людей с синдромом Дауна (NDSS) США и медицинским сообществом. Вместе с экспертами компания представила игрушку, передающую особенности телосложения женщин с синдромом Дауна.

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Также каждая такая Barbie носит кулон, символизирующий три копии 21-й хромосомы. Именно эта врожденная генетическая аномалия обуславливает наличие у людей с синдромом Дауна дополнительной — 47-й — хромосомы.

«В её наряд включены значимые символы, такие как бабочки, которые являются символом синдрома Дауна, и сине-жёлтая цветовая палитра, которая представляет эмблему синдрома Дауна. На её розовом колье с кулоном есть три стрелы, обозначающие три копии 21-й хромосомы, которая есть у людей с синдромом Дауна», – сказано в описании новой куклы на сайте.

Mattel начала развитие производства инклюзивных кукол в 2020 году. «Мы считаем, что куклы Barbie должны отражать то, что девочки ежедневно видят вокруг себя. Это очень важно. Новые линейки кукол покажут девочкам, что в мире есть разные представления о красоте. Единого стандарта красоты не существует. Чем разнообразнее будут наши куклы, тем лучше. Ведь таким образом девочки и дети в целом смогут идентифицировать себя с ними», — рассказывала тогда вице-президент компании Лиза Макнайт.

На сайте компании первые покупатели разместили отзывы о кукле. Большинство из них купили куклу для своих детей с синдромом Дауна и просят разнообразить цвет волос, а также добавить аксессуары, к примеру, очки, характерные для людей с синдромом.