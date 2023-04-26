В Таджикистане арестован начальник погранкомендатуры «Ворух» по делу об избиении солдат

- Таджикистан, общество
- 10:38, 26 апреля 2023
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- Обновлено: 10:41, 26 апреля 2023
|Предыстория: Избиение солдат в воинской части Таджикистана. Заведено уголовное дело из-за «дедовщины» (видео)
CentralAsia (TJ) - Генеральная прокуратура Таджикистана сообщила о задержании начальника первой погранкомендатуры «Ворух» в/ч 0215 подполковника Нузхата Лазуриева, сообщает «Азия Плюс».
Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 391 ч. 3 п. «б» УК РТ (Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти, повлекшие тяжкие последствия).
Лазуриеву грозит по этой статье от 8 до 12 лет лишения свободы.
Накануне, 24 апреля были арестованы пятеро военнослужащих в/ч 0215 Пограничных войск ГКНБ РТ, после того, как в сети распространилось видео с избиением солдат, вызвавшее гнев пользователей.
«В отношении грубо нарушивших уставные взаимоотношения военнослужащих - Косимзода Ж.А., Азимова Ф.Б., Камолова А.Ш., Нозимова М.Б. и Сайфуллоева Х.Х. возбуждено уголовное дело по статье 373, части 2, п. «б, в» УК РФ Республики Таджикистан (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц со стороны группы лиц по предварительному сговору), они были арестованы», - сообщалось на сайте Генпрокуратуры.
Задержанным солдатам за неуставные отношения к сослуживцам по вышеуказанной статье грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Инцидент, попавший на видео, произошел 15 декабря 2022 года.
«Военнослужащие воинской части №0215 Погранвойск ГКНБ Таджикистана сержант Джонибек Косимзода, рядовые Фахриддин Азимов, Аъзам Камолов, Махмадназар Нозимов и Ходжиакбар Сайфуллоев, грубо нарушив уставные правила, избили и нанесли ущерб здоровью своих сослуживцев - младшему сержанту Мехмонджону Мисирову, рядовым Бекзоду Чориеву, Замиру Каримзода, Некрузу Амирову и Алишеру Мусоеву», - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что тем самым избивающие хотели показать свое физическое превосходство.
Подчеркивается, что по данному уголовному делу ведется предварительное следствие.
На видео, которое появилось в соцсетях в понедельник, видно как солдаты предыдущих призывов избивают только что прибывших на службу молодых ребят.
Выстроив молодых в ряд, старшие по очереди их бьют - один небольшой доской от мебели, другой со всей силы дает каждому пощечины, третий с доской в руке бьет каждого по голове, а еще один заставляет солдата встать в стойку как при отжимании и бьет его ногой по животу.
После появления видео пользователи призвали власти найти и строго наказать военнослужащих, устроивших такой беспредел в воинской части.
В Таджикистане продолжается весенняя призывная кампания. Комментируя ее власти говорят, что ситуация в армии улучшилась, а количество добровольцев увеличилось.