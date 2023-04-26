В Таджикистане арестован начальник погранкомендатуры «Ворух» по делу об избиении солдат

CentralAsia (TJ) - Генеральная прокуратура Таджикистана сообщила о задержании начальника первой погранкомендатуры «Ворух» в/ч 0215 подполковника Нузхата Лазуриева, сообщает «Азия Плюс».

Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 391 ч. 3 п. «б» УК РТ (Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти, повлекшие тяжкие последствия).

Лазуриеву грозит по этой статье от 8 до 12 лет лишения свободы.

Накануне, 24 апреля были арестованы пятеро военнослужащих в/ч 0215 Пограничных войск ГКНБ РТ, после того, как в сети распространилось видео с избиением солдат, вызвавшее гнев пользователей.

«В отношении грубо нарушивших уставные взаимоотношения военнослужащих - Косимзода Ж.А., Азимова Ф.Б., Камолова А.Ш., Нозимова М.Б. и Сайфуллоева Х.Х. возбуждено уголовное дело по статье 373, части 2, п. «б, в» УК РФ Республики Таджикистан (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц со стороны группы лиц по предварительному сговору), они были арестованы», - сообщалось на сайте Генпрокуратуры.

Задержанным солдатам за неуставные отношения к сослуживцам по вышеуказанной статье грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Инцидент, попавший на видео, произошел 15 декабря 2022 года.

«Военнослужащие воинской части №0215 Погранвойск ГКНБ Таджикистана сержант Джонибек Косимзода, рядовые Фахриддин Азимов, Аъзам Камолов, Махмадназар Нозимов и Ходжиакбар Сайфуллоев, грубо нарушив уставные правила, избили и нанесли ущерб здоровью своих сослуживцев - младшему сержанту Мехмонджону Мисирову, рядовым Бекзоду Чориеву, Замиру Каримзода, Некрузу Амирову и Алишеру Мусоеву», - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что тем самым избивающие хотели показать свое физическое превосходство.

Подчеркивается, что по данному уголовному делу ведется предварительное следствие.

На видео, которое появилось в соцсетях в понедельник, видно как солдаты предыдущих призывов избивают только что прибывших на службу молодых ребят.

Выстроив молодых в ряд, старшие по очереди их бьют - один небольшой доской от мебели, другой со всей силы дает каждому пощечины, третий с доской в руке бьет каждого по голове, а еще один заставляет солдата встать в стойку как при отжимании и бьет его ногой по животу.

После появления видео пользователи призвали власти найти и строго наказать военнослужащих, устроивших такой беспредел в воинской части.

В Таджикистане продолжается весенняя призывная кампания. Комментируя ее власти говорят, что ситуация в армии улучшилась, а количество добровольцев увеличилось.

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