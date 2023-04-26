Эмомали Рахмон посетит Казахстан
- Таджикистан, политика
- 12:12, 26 апреля 2023
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Эмомали Рахмон
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Казахстан с официальным визитом, сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службе главы таджикского государства.
Визит назначен на 3-4 мая.
Стороны рассмотрят новые перспективы сотрудничества в различных сферах.
В рамках визита в Астане также состоится таджикско-казахстанский бизнес-форум.
В нем примут участие как представители официальных структур, так и бизнесмены, занимающиеся промышленностью, сельским хозяйством, строительством, туризмом, фармацевтикой и прочим.
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