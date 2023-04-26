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Эмомали Рахмон посетит Казахстан
Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Казахстан с официальным визитом, сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службе главы таджикского государства.

Визит назначен на 3-4 мая.

Стороны рассмотрят новые перспективы сотрудничества в различных сферах.

В рамках визита в Астане также состоится таджикско-казахстанский бизнес-форум.

В нем примут участие как представители официальных структур, так и бизнесмены, занимающиеся промышленностью, сельским хозяйством, строительством, туризмом, фармацевтикой и прочим.

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