Эмомали Рахмон посетит Казахстан

Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Казахстан с официальным визитом, сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службе главы таджикского государства.

Визит назначен на 3-4 мая.

Стороны рассмотрят новые перспективы сотрудничества в различных сферах.

В рамках визита в Астане также состоится таджикско-казахстанский бизнес-форум.

В нем примут участие как представители официальных структур, так и бизнесмены, занимающиеся промышленностью, сельским хозяйством, строительством, туризмом, фармацевтикой и прочим.

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