В Санкт-Петербурге ввели обязательные прививки от кори для трудовых мигрантов

CentralAsia (CA) - Санкт-Петербургский Роспотребнадзор обязал работодателей города обеспечить нанятых иностранцев прививкой от кори. Соответствующее постановление подписала в понедельник, 24 апреля, главный санитарный врач города Наталия Башкетова, пишет Деловой Петербург.

«Работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан на территории Санкт-Петербурга, обеспечить проведение подчищающей иммунизации против кори указанных иностранных граждан, не привитых против кори, не болевших и не имеющих сведений о перенесенном заболевании или прививках»,— говорится в тексте документа.

В постановлении отмечается, что ухудшение эпидситуации по кори в городе отмечается ведомством с начала 2023 года, причем из 31 выявленного случая восемь признано завозными. Привить иностранных работников компании обязаны до конца года. Сбор статистики по вакцинации мигрантов возложен на главного врача городского Центра гигиены и эпидемиологии.