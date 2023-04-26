В двух областях Казахстана ввели ограничения из-за бруцеллёза

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CentralAsia (KZ) - В трёх районах Костанайской области и в пяти районах Северо-Казахстанской области у крупного рогатого скота выявили бруцеллёз. В некоторых районах и населённых пунктах ввели ограничительные меры, сообщает «Хабар 24».

В Костанайской области заболевший скот выявили в фермерских хозяйствах и частном подворье трёх районов. Всего заболело около 400 голов крупного рогатого скота.

Сейчас в очагах заражения работают республиканские противоэпизоотические отряды. Они дезинфицируют места содержания животных и проводят контрольные исследования. Проверяют на бруцеллёз лошадей, мелкий рогатый скот и переносчиков.

Всех животных, у которых выявили положительную реакцию на бруцеллёз, отправляют на санитарный убой. Ограничения на фермах и в населённых пунктах оставят до полного оздоровления поголовья.

«Запрещён вывоз, ввоз животных, продукции, сырья животного происхождения. Касательно молока, оно должно вывозиться только после пастеризации. Только после двукратного отрицательного результата на бруцеллёз будут сняты ограничительные мероприятия», – пояснила, что значат ограничения заместитель руководителя управления ветеринарии Костанайской области Айнагуль Кушубенова.

В Северо-Казахстанской области бруцеллёз выявили почти у 50 голов крупного рогатого скота в пяти районах. Больных коров уже отправили на санитарный убой, а их владельцам выплатили компенсации. В селе Байсал Кызылжарского района ввели ограничительные меры.

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