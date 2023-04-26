В Казахстане осталось 237 ветеранов Великой Отечественной войны. На 9 мая каждому выплатят по $3,2 тысячи

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CentralAsia (KZ) - Сейчас в Казахстане живут 237 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова. К 9 Мая каждому из них выплатят не менее 1,5 млн тенге ($3,2 тысячи), передает Тengrinews.kz.
«Им выплатят 9 Мая соответствующие материальные поощрения в этой сумме (1,5 млн тенге) во всех областях. Одинаково, но где-то, может, больше. По предложению акиматов, не менее 1,5 млн тенге», – сказала Тамара Дуйсенова.
В 2021 году в Казахстане жили 665 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2022 году – 387 человек. В прошлом году к 9 Мая им выплачивали не менее 1 млн тенге ($2191).
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