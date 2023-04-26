Талибы ликвидировали организатора теракта в аэропорту Кабула в августе 2021 года

CentralAsia (CA) - Боевики радикального движения «Талибан» ликвидировали высокопоставленного члена афганского филиала «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ), который в августе 2021 года организовал в аэропорту Кабула теракт, унесший жизни около 180 афганцев и американских военнослужащих. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на официальных представителей властей США.

Высокопоставленный член ИГИЛ, личность которого пока не разглашается, был убит на юге Афганистана в начале апреля, когда талибы провели серию операций против местных ячеек террористической организации.

Американские военные проинформировали о ликвидации организатора теракта семьи погибших в результате взрыва 11 морских пехотинцев, одного моряка и одного солдата.

Дарин Гувер , отец погибшего сержанта Дарина Тейлора Гувера, рассказал изданию, что представители морской пехоты США дали ему ограниченную информацию, не назвав имени ликвидированного организатора теракта и не сообщив обстоятельств его смерти.

Гувер входит в группу семей, которые поддерживают связь после теракта, поддерживают друг друга и обмениваются информацией через личный групповой чат в одной из социальных сетей.

Напомним, что 26 августа 2021 года во время хаотичной эвакуации иностранцев и сотрудничавших с иностранными военными афганцев смертник ИГИЛ подорвал себя возле восточных ворот аэропорта Кабула. К тому времени здесь собрались сотни афганцев, пытавшихся попасть на один из эвакуационных рейсов, порядок поддерживали десятки американских военнослужащих. Этим и объясняется большое количество жертв теракта.

В свою очередь американская армия 29 августа нанесла удар с беспилотника по одному из домов возле аэропорта, где, как первоначально утверждалось, находился организатор теракта. Однако позже американские военные признали, что удар был нанесен ошибочно и в результате погибли 10 гражданских афганцев, в том числе семеро детей.

Как пишет издание, афганский филиал ИГИЛ, по некоторым данным, насчитывает до 4000 членов. Группировка ведет активные боевые действия против талибов, а также проводит террористические атаки — особенно часты нападения на хазарейцев-шиитов, которых радикалы считают «отступниками от истинного ислама».