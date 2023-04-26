Таджикистан заявил о попытке прорыва «террористов» из Афганистана, два человека убиты

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Утром 26 апреля таджикистанские силовики застрелили двоих вооруженных боевиков, пытавшихся незаконно перейти из Афганистана в Таджикистан. По данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), убитые планировали совершить теракт на территории Таджикистана, сообщает «Ховар» со ссылкой на заявление пресс-службы силового ведомства.

Инцидент произошел на охраняемом участке 11-й заставы пограничного отряда «Дарваз» в селе Дашти Язгулом Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области.

«В результате проведения совместной антитеррористической операции правоохранительных органов республики террористы были нейтрализованы», — отмечается в сообщении пресс-службы ГКНБ.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два пистолета иностранного производства, восемь ручных гранат, 12 магазинов с патронами, 19 упаковок взрывчатых веществ, два специальных средства связи и два мобильных телефона, принадлежащих убитым.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные и следственные мероприятия с целью полного установления личностей террористов и других соучастников преступления.

В ходе проведения антитеррористической операции сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали, подчеркнули в ГКНБ Таджикистана.

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