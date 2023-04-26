Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане могут повыситься до 30%

CentralAsia (KZ) - Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане составит от 10% до 30%, заявил журналистам в среду в кулуарах мажилиса министр национальной экономики Алибек Куантыров. При этом, заверил он, правительство постарается сделать повышение максимально мягким для населения, передает «Власть».

«Рост тарифов ожидается летом. Но мы это будем делать очень плавно. Тарифы у нас в первую очередь должны быть комфортными для населения», - сказал Куантыров.

Глава Миннацэкономики отметил, что в каждом регионе повышение будет разным, в зависимости от объекта естественных монополий, и будет обсуждаться на общественных слушаниях.

«Например, Экибастуз заявил о повышении тарифов на 108%. Мы на это пойти не можем. Соответственно, мы в несколько раз снижаем и обсуждаем. Потому что тарифы должны быть комфортными для населения. В то же время мы должны экономно использовать ресурсы. Будут вводиться каскадные пороги, то есть выше среднего потребления – цена будет другой. Коридоры разные. В среднем повышение будет начинаться где-то от 10%, возможно, до 30%», - сообщил министр.

В частности, повышение тарифа на электроэнергию планируется примерно с июля, на тепло – в новом отопительном сезоне. Также, констатировал Куантыров, будет повышаться тариф на водоснабжение и водоотведение, так как «тоже очень изношенные сети, и их необходимо делать». При этом, заверил министр, основная доля тарифа будет ложиться на бюджетные организации, и правительство будет повышать тарифы «максимально мягко для населения».

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