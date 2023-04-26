Жару до 35 градусов прогнозируют на юге Казахстана

CentralAsia (KZ) - На западе и юге Казахстана 27–29 апреля потеплеет, сообщили в «Казгидромете».

Днём воздух будет прогреваться на западе до 23...33°, на юге – до 27...35°, на юго-востоке – до 23...30°С. В остальных частях страны к концу периода похолодает до 2...10° ночью и до 10...18°С днём.

На западе, северо-западе, а затем севере, в центре и на востоке страны ожидаются дожди с грозами. По всей стране усилится ветер, который на западе и юге спровоцирует пыльные бури.

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