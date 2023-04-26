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Эрдоган по совету врачей отменил все выступления на среду
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Предыстория: Эрдоган прервал интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Видео

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который вчера, 25 апреля, почувствовал себя плохо в прямом эфире, не будет принимать участия в выступлениях, запланированных на сегодня, 26 апреля. Он писал в Twitter, что принял это решение по совету врачей. Вместо него на мероприятиях будет присутствовать вице-президент Турции Фуат Октай. Подробности, касающиеся состояния его здоровья, Эрдоган не привел.

«Я хотел бы поблагодарить каждого члена моей благородной нации, каждого из моих братьев и сестер, которые передали свои пожелания и молитвы за незначительные неудобства, которые я имел во время эфира из-за моей занятости работой. Сегодня буду отдыхать дома по советам наших врачей. К сожалению, мы не сможем встретиться сегодня с моими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сивасли», – написал Эрдоган.

Вчера, 25 апреля, Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, отвечая на вопросы тележурналистов. Через несколько минут после начала трансляции эфир прервался на 20 минут, а после его возобновления президент сказал журналистам, что «сильно застудил желудок». Его представитель Ибрагим Калын позднее заверил, что со здоровьем главы государства все в порядке. 14 мая в Турции должны пройти президентские и парламентские выборы.

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