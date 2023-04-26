В Гонконге нашли сверхъядовитую медузу с 24 глазами. Фото, видео

Tripedalia maipoensis

CentralAsia (CA) - В Гонконге в пруду заповедника Май По исследователи нашли новый вид сверхъядовитых медуз с 24 глазами и тремя длинными щупальцами. Животному дали название Tripedalia maipoensis, пишет Daily mail.

Китайские ученые из Гонконгского баптистского университета проанализировали ДНК и ткани, что позволило определить, что это новый вид медузы. Он тесно связан с видами Ямайки, Флориды, Сингапура, Австралии и Индии.

Новый вид является частью семейства кубомедуз. У него прозрачное тело размером около 2,5 сантиметра и три длинных щупальца размером около 10 сантиметров. Также у медузы 24 глаза - по шесть в каждом углу купола.

Медузы семейства Tripedalia выделяют токсин, способный вызвать паралич, остановку сердца и даже смерть в течение нескольких минут после укуса. Даже небольшое количество яда одной кубомедузы способно без проблем убить до 60 взрослых мужчин.

Подобные кубомедузы редко встречаются в водах Китая. Чаще их находят в тропических морях у берегов Ямайки, Флориды, Сингапура, Австралии и Индии. Самая известная ядовитая кубомедуза обитает в водах Австралии. Она считается самым ядовитым морским животным в мире.