Си Цзиньпин переговорил по телефону с Владимиром Зеленским
- Азия и мир, политика
- 17:39, 26 апреля 2023
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- Обновлено: 17:39, 26 апреля 2023
CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает «Синьхуа».
Подробностей беседы в СМИ нет.
В свою очередь о разговоре с главой Китая сообщил и Зеленский.
«У меня был длинный и содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином.
Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений», - написал украинский президент в Тwitter.
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