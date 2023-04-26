Си Цзиньпин переговорил по телефону с Владимиром Зеленским

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает «Синьхуа».

Подробностей беседы в СМИ нет.

В свою очередь о разговоре с главой Китая сообщил и Зеленский.

«У меня был длинный и содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином.

Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений», - написал украинский президент в Тwitter.