За госизмену в России будут назначать пожизненное заключение
- Азия и мир, политика
- 17:48, 26 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - Верхняя палата российского парламента одобрила закон об ужесточении наказания за государственную измену, сообщает государственное информагентство «РИА Новости».
Согласно новому правовому акту, максимальным наказанием за госизмену станет пожизненное заключение.
Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент РФ Владимир Путин.
Ранее в Беларуси утвердили закон о смертной казни за аналогичное преступление в случае его совершения госслужащими или военными.
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