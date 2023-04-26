За госизмену в России будут назначать пожизненное заключение

CentralAsia (CA) - Верхняя палата российского парламента одобрила закон об ужесточении наказания за государственную измену, сообщает государственное информагентство «РИА Новости».

Согласно новому правовому акту, максимальным наказанием за госизмену станет пожизненное заключение.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент РФ Владимир Путин.

Ранее в Беларуси утвердили закон о смертной казни за аналогичное преступление в случае его совершения госслужащими или военными.