экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
За госизмену в России будут назначать пожизненное заключение

CentralAsia (CA) -  Верхняя палата российского парламента одобрила закон об ужесточении наказания за государственную измену, сообщает государственное информагентство «РИА Новости».

Согласно новому правовому акту, максимальным наказанием за госизмену станет пожизненное заключение.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент РФ Владимир Путин.

Ранее в Беларуси утвердили закон о смертной казни за аналогичное преступление в случае его совершения госслужащими или военными.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com