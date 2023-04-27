Состоялся монголо-польский бизнес-форум

CentralAsia (MNG) - В рамках Государственного визита Президента Республики Польша Анджея Дуды в Монголию 25 апреля в отеле «Шангри-Ла» в Улан-Баторе состоялся монголо-польский бизнес-форум.

На открытии Бизнес-форума выступили Президент Республики Польша Анджей Дуда и Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа.

В своих выступлениях Президенты двух стран подчеркнули, что отношения между парламентами, правительствами, общественными организациями, гражданами и предпринимателями активизировались, а товарооборот двух стран достиг 100 млн долларов США, увеличившись за последние три года вдвое.

Экономический советник Президента Монголии Б. Даваадалай заявил, что данный Форум и Государственный визит принесут весомые результаты в значительном расширении торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Он сказал: «Двадцать польских компаний, занимающихся молоком и молочными продуктами, мясом и мясными продуктами, здравоохранением, медицинским оборудованием, информационными технологиями, электричеством, энергетикой, строительством и туризмом, принимают участие в этом форуме, в то время как около 300 компаний и предпринимателей из Монголии Участие в мероприятии.Большинство из них - компании пищевой и сельскохозяйственной отраслей. Другими словами, этот сектор считается одним из самых перспективных для сотрудничества в будущем».

Горнодобывающая промышленность – еще один потенциальный сектор для сотрудничества с этой страной. Третьим сектором сотрудничества могут быть банковское дело и финансы. В частности, банковский и финансовый сектор Польши заметно активизировался с 2000 года. Поскольку банковский и финансовый сектор становится цифровым во всем мире, открываются широкие возможности для сотрудничества между центральным и коммерческими банками. Кроме того, есть возможность привлечения финансовых ресурсов. Еще одной потенциальной сферой сотрудничества является туризм. На этом форуме будут подписаны три меморандума. Наиболее заметным меморандумом о взаимопонимании является Меморандум о взаимопонимании по упрощению транзитных перевозок. Для страны, не имеющей выхода к морю, такой как Монголия, транзит через территорию Польши даст огромное преимущество с точки зрения доставки в Европу и увеличения торговли».

Исполнительный директор ООО «Эфес Интернэшнл» О. Дөлгөөн подчеркивает, что документы о сотрудничестве, касающиеся перевозок, скоро вступят в силу. Компания импортирует товары из Польши с 2018 года. Что касается выбора компанией этой страны для ведения бизнеса, О. Дөлгөөн объясняет, что польские товары отличаются высоким качеством, а стоимость транспортировки дешевле, чем в других европейских странах.

В то же время импортные продукты питания, в частности свежевыращенные и полуфабрикаты, являются продуктами высокого спроса в Монголии с четырьмя сезонами в году. Причиной недавнего повышения цен на импортные товары является стоимость транспортировки. Поэтому решения, направленные на улучшение условий перевозки, станут ощутимой поддержкой.

Представители соответствующих организаций обеих сторон выступили с презентациями и предоставили информацию о бизнес-среде Монголии и Польши, торговых возможностях, транспортной логистике, экспорте и импорте сельскохозяйственной продукции, возможностях для совместных предприятий и инвестиций, банковском деле. Национальная торгово-промышленная палата Монголии, Польское агентство по инвестициям и торговле и Польская торговая палата подписали Меморандум о сотрудничестве. Были проведены встречи B2B монгольских и польских компаний для установления деловых связей и сотрудничества.

По состоянию на прошлый год Монголия экспортировала в Польшу расфасованных лекарств, сшитой и трикотажной одежды и товаров на сумму 599 000 долларов США, а Польша экспортировала в Монголию яблоки, груши, консервированные овощи, фрукты, орехи, шоколад и продукты питания с содержанием какао, свинину, свинину и птичий жир, напитки, фармацевтические препараты, средства гигиены, средства по уходу за лицом и ногтями на сумму 97,7 млн долларов США.

Бизнес-форум был организован Национальной торгово-промышленной палатой Монголии, Агентством по инвестициям и торговле Польши, Министерством иностранных дел Монголии и Посольством Польши в Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения