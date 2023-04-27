Министр Энх-Амгалан встретился с монгольскими студентами в Германии

CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн и другие официальные лица находятся с официальным визитом в Федеративной Республике Германии, чтобы изучить опыт страны, поскольку Монголия должна провести законодательную реформу в сфере высшего образования и профессионально-технического образования.

В первый день визита министр и официальные лица посетили посольство Монголии в Берлине, Германия, и встретились со студентами, обучающимися и проходящим стажировку в Германии, и представителями компаний, в которых проходят практику студенты. Немецкая система профессионального образования и обучения, известная как схема дуального обучения, признана во всем мире благодаря сочетанию теории и обучения, встроенного в реальную рабочую среду.

В пересмотренном законопроекте о высшем образовании и профессионально-техническом образовании отражена схема двойного обучения для улучшения системы образования Монголии.

В соответствии с дуальной схемой обучения в Германии большинство профессий требуют трехлетнего периода обучения, и большая часть обучения проходит на рабочем месте и в производственной среде, а меньшая часть проводится в классе. В частности, около 70–80 процентов учебного периода — это практические занятия, практический опыт, полученный в реальных ситуациях, а оставшиеся 20–30 процентов — обучение в классе.

Кроме того, студенты работают по трудовым договорам и ученическим договорам и получают ежемесячную заработную плату в размере 965-1500 евро, уплачивая обязательное социальное страхование и налоги.

Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн от имени Правительства Монголии выразил признательность работодателям, присутствовавшим на встрече, за поддержку монгольских студентов в Германии и повышение их профессиональных навыков. «В 1926 году первая группа из 35 монгольских студентов отправилась в Германию для получения высшего образования и приобретения передовых профессиональных навыков. Сегодня монгольские студенты, обучающиеся в Германии, принимают участие в истории образовательного сотрудничества между двумя странами, помогают формировать будущее этого партнерства на ближайшие 100 лет», — сказал министр Энх-Амгалан.

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