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Монгольский поисково-спасательный отряд награжден Президентской медалью Турции

CentralAsia (MNG) -  25 апреля вице-президент Турции Фуат Октай вручил Президентскую медаль и орден «За выдающиеся гуманитарные заслуги» руководителю поисково-спасательного отряда Монголии, заместителю начальника Национального агентства по чрезвычайным ситуациям и бригадному генералу Б. Ууганбаяру в знак признания за неоценимые усилия группы по проведению поисково-спасательных операций и оказанию гуманитарной помощи после землетрясения, которое произошло на юге Турции в феврале прошлого года.

Монгольская поисково-спасательная группа извлекла и спасла из-под завалов здания 8 человек, обнаружила тела 19 человек и передала их соответствующим органам, оказала медицинскую помощь 649 людям. Кроме того, по решению правительства в Турцию в качестве гуманитарной помощи были отправлены пять тонн мяса, одна тонна свечей, 1000 одеял и 20 монгольских юрт.

11 320 военнослужащих из 90 стран прибыли в Турцию после землетрясений, а 60 стран и международных организаций отправили в регион почти 250 000 юрты и палаток.

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