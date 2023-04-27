Президент Польши Анджей Дуда удостоен звания «Почетный доктор» Монгольского государственного университета

CentralAsia (MNG) - В среду Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда посетили старейший университет страны, Национальный университет Монголии в Улан-Баторе, где президенту Польши была присвоена степень почетного доктора права.

Он сказал, что международное право «жестоко нарушается» общим соседом Монголии и Польши, Россией, которая, добавил Дуда, стремится восстановить свою бывшую империю.

По его словам, и Польша, и Монголия хорошо помнят, как выглядел мир, основанный на силе, а не на законе, и что «любой ценой мы не можем допустить возврата к нему».

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