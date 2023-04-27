Рекордное количество грузов, перевезенных UB Railway за последнее десятилетие

CentralAsia (MNG) - К 2023 году UB Railway удалось перевезти 8,1 млн тонн грузов, что является беспрецедентным достижением за последнее десятилетие. Это достижение происходит благодаря тому, что трудности пандемии исчезают, а обмен поездами между портом Замын-Ууд—Эрээнхото, который является основным экспортно-импортным шлюзом нашей страны, увеличивается.

С начала апреля в китайскую сторону по ширококолейной железной дороге Замын-Ууд—Эрээнхото с начала апреля направляется 15 поездов в сутки благодаря активному сотрудничеству UB Railway с железными дорогами соседних стран по увеличению поездообмена. В феврале прошлого года было официально согласовано увеличение обмена ширококолейными поездами с 14 до 15 в сутки с китайской стороной. В дальнейшем, если UB Railway будет работать такими темпами, она побьет исторический рекорд, установленный до пандемии COVID-19, и показывает, что есть возможность перевезти 32 млн тонн грузов в 2023 году.

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