В Улан-Баторе проходит выставка японских кукол

CentralAsia (MNG) - Выставка японских кукол, организованная Японским фондом и посольством Японии в Монголии, открылась 19 апреля в Музее изящных искусств Занабазар. Выставка продлится до 9 мая.

С августа 2020 года эта передвижная выставка проводится в 28 странах мира и многим понравилась. Цель, место и время создания кукол различны, и вы можете увидеть глубокий исторический смысл и прекрасное мастерство японских кукол, таких как материалы и дизайн на этой выставке.

Выставка под названием «Нингё», что в переводе с японского означает «Человеческая форма», разделена на четыре группы: «Праздничные куклы», «Художественные куклы», «Обычные народные куклы» и «Распространение кукольной культуры». Японские куклы и культура, которые были созданы и переданы из истории Японии и народной культуры, которые были обогащены на протяжении многих лет истории и представлены в виде 67 превосходных экспонатов.

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