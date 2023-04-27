Монгольский MIAT будет выполнять рейсы по маршруту Улан-Батор—Доха

CentralAsia (MNG) - «Соглашение о воздушных отношениях» между Монголией и Катаром было окончательно одобрено на заседании кабинета министров.

В Главном управлении гражданской авиации подчеркивают, что со вступлением в силу соглашения авиаперевозчики двух стран будут выполнять полеты в рамках прямого и коммерческого сотрудничества.

Национальный авиаперевозчик MIAT назначен авиаперевозчиком по маршруту Улан-Батор—Доха. В результате пассажиры и грузы могут перевозиться из Улан-Батора на Ближний Восток, в Северную Африку и страны Персидского залива, а монголы могут использовать Qatar Airways.

На сегодняшний день Qatar Airways выполняет рейсы по 150 направлениям в 90 странах, в 2022 году компания обслужит 18,5 млн пассажиров, а в 2021-2022 финансовом году достигла рекордной чистой прибыли в 5,6 млрд риалов или 1,54 млрд долларов США.

Кроме того, Монголия имеет возможность сотрудничать с катарской академией Qatar Aeronavigation Academy. Qatar Aeronavigation Academy предлагает курсы IDP IELTS для пилотов, инженеров по техническому обслуживанию самолетов, авиадиспетчеров, метеорологов, персонала управления операциями в аэропортах, сотрудников службы безопасности и иммиграционной службы.

источник: Middle Asian News

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