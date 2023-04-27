Государственный визит президента Республики Польша Анджея Дуды завершился

CentralAsia (MNG) - Завершился государственный визит, состоявшийся по приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и его супруги Болорцэцэг Лувсандорж президента Республики Польша Анджея Себастьяна Дуды и его супруги Агаты Корнхаузер-Дудой в Монголию.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Монголии Кшиштоф Бойко и другие официальные лица простились с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и его супругой Агатой Корнхаузер-Дуда.

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