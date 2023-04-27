Ряд турецких СМИ сообщили об инфаркте у Эрдогана. Власти Турции опровергли информацию

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг информацию о том, что у него был инфаркт и он был госпитализирован. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у главы государства «легкая простуда» и оценил его состояние как «очень хорошее», передает Ahaber.

«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности. Президент примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС «Аккую», которая состоится завтра, посредством прямого включения»,— говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Накануне президент Турции отменил ряд мероприятий со своим участием. В частности, отменены митинги в городах Мерсине и Османие, запланированные на 27 апреля, а также три выступления в провинциях Центральной Анатолии, которые должны были пройти 26 апреля. При этом глава государства примет участие в открытии атомной электростанции «Аккую» 27 апреля в режиме онлайн.

Официальная причина плохого самочувствия — желудочный грипп. Вчера, 25 апреля, 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, отвечая на вопросы тележурналистов. Через несколько минут после начала трансляции эфир прервался на 20 минут, а после его возобновления президент сказал журналистам, что «сильно застудил желудок». Его представитель Ибрагим Калын позднее заверил, что со здоровьем главы государства все в порядке. При этом в социальных сетях стала распространяться информация о том, что у Эрдогана в прямом эфире случился сердечный приступ, и он был госпитализирован, передает издание Avazturk.

Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi, 'Eyvah eyvah' sesleri duyulduhttps://t.co/Fd51vdsHgT — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 25, 2023

Yayına dönen Erdoğan: "Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Ama söz verdik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum"https://t.co/Fd51vdsHgT — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 25, 2023