Россия и Украина обменялись военнопленными

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CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной. Согласно заявлению ведомства, в Россию вернулись 40 военных.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России»,— сказано в сообщении российского ведомства.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении в Украину 44 человек.

«Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших человека. Среди них - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, «Азовсталь», Херсонщину», - сообщил Ермак.

По его словам, также освободили двух гражданских.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что изначально планировалось передать пленных по формуле 40 на 40, однако еще четырех тяжелораненных украинских военнослужащих Минобороны России решило передать «руководствуясь принципом гуманности».

16 апреля Андрей Ермак сообщал о большом пасхальном обмене военнопленными с Россией. Передача проходила несколько дней. В результате в Украину вернулись 130 военнослужащих. Россия официально об обмене не сообщала.