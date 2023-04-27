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66 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции и четыре случая коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 411 436 случаев КВИ+ и 91 008 случаев КВИ-.

На 27 апреля лечение получают 1 270 человек (1 127 КВИ+ и 143 КВИ-), из них в стационарах находятся 143 заболевших, в том числе двое в тяжелом состоянии, на амбулаторном уровне лечатся – 1 127.

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