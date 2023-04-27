Экс-посол Китая в России возглавит делегацию по урегулированию украинского конфликта

Ли Хуэй

CentralAsia (CA) - Китай отправит экс-посла КНР в России Ли Хуэя в качестве спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию «украинского кризиса». Об этом сообщает Хіnhua со ссылкой на заявление лидера КНР Си Цзиньпина во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако имя спецпредставителя не называлось.

По словам Си Цзиньпиня, целью визита будет проведение углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию «кризиса» в Украине, передает CNN.

Позже на пресс-конференции по итогам переговоров Зеленского и Си Цзиньпина заместитель директора Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь сказал, что китайскую делегацию возглавит представитель правительства Китая по делам Евразии. Он не назвал его имени, но отметил, что имя чиновника можно найти в интернете. Когда журналисты уточнили, идет ли речь о Ли Хуэе, Юй Цзюнь ответил «да». Министерство не сообщило, когда Ли совершит поездку и какие еще страны он посетит.

Ли Хуэй был послом Китая в России в течение 10 лет, в 2009–2019 годах.