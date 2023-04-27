Бывшего главу полиции Алматинской области, бежавшего через Кыргызстан в Турцию, задержали, - Генпрокуратура РК

Серик Кудебаев

CentralAsia (KZ) - Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева задержали и доставили в Казахстан из Турции, передает Тengrinews.kz.

В кулуарах сессии Ассамблеи народов Казахстана журналисты попросили генерального прокурора прокомментировать информацию, что Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан.

«Да», - ответил Асылов.

На вопрос о том, из какой страны был доставлен Кудебаев, генпрокурор ответил: «Из Турции».

Серик Кудебаев, экс-начальник департамента полиции Алматинской области, 3 апреля не явился на судебное заседание по делу о превышении полномочий. Генерал-майора обвиняют в том, что во время январских событий 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Это позволило участникам массовых беспорядков похитить оттуда оружие.

Как стало известно, Серик Кудебаев пересёк государственную границу Казахстана с Кыргызстаном и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. Его объявили в международный розыск. В КНБ РК подчеркнули, что бывший начальник департамента полиции не проходил через действующие пункты пропуска. Ведомство рассматривало версию о том, что Серик Кудебаев ушёл в Кыргызстан через горы.

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