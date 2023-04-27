Токаев: Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны

// Акорда.

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Ассамблеи народа Казахстана отметил, что Казахстану не нужны чужие информационные войны и идеологические споры, сообщает Акорда.

«Все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жёстко пресекать в рамках закона. Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности будут держать этот вопрос на особом контроле и действовать согласно закону. При этом каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за свои слова и действия. Нельзя поддаваться эмоциям, «вестись» на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны», – сказал глава страны.

Он отметил, что в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций, фейков и деструктивных публикаций.

«В подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности. С учётом таких тенденций любой инцидент, имевший криминальный или бытовой характер, усилиями недоброжелателей может быть перенесён в межэтническую плоскость и привести к тяжёлым последствиям. Поэтому мы, будучи ответственными гражданами, должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жёсткими, быть, в конечном счете, справедливыми», – сказал президент.

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