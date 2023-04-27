Байден грозит свергнуть действующий режим Пхеньяна в случае ядерной атаки КНДР на США или союзников

CentralAsia (CA) - Если Северная Корея нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то режиму в КНДР придет конец, заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, передает Bloomberg.

«Послушайте, ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов, или их союзников, или сторонников, или партнеров неприемлема и приведет к концу любого режима, который предпринял бы такие действия», — сказал Байден. Он добавил, что США не будут размещать ядерное оружие в регионе однако там будет проложено движение атомных подлодок.

Лидеры во время встречи подписали соглашение, согласно которому США смогут пришвартовывать атомные подводные лодки в Южной Корее. Как отмечает Fox News, такая договоренность достигнута впервые более чем за 40 лет. Байден указал, что эта мера важна «перед лицом возросших угроз со стороны КНДР и вопиющего нарушения санкций США». В то же время Сеул обязался не создавать собственный атомный арсенал.

В марте северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна готова дать равнозначный ответ на возможные угрозы со стороны США и Южной Кореи, которые, по мнению Пхеньяна, «откровенно враждуют» с республикой. Он привел отрывок из заявления Трудовой партии Кореи, из которого следует, что республика «на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство — открытым противоборством».

В середине апреля страна провела первый запуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Ким Чен Ын сказал, что она повысит «готовность страны к нанесению контратакующего ядерного удара» и позволит «кардинальным образом перестроить состав стратегических сил сдерживания». Лидер был удовлетворен результатами запуска.

Через несколько дней после этого Южная Корея, США и Япония провели учения по противоракетной обороне в Японском море. Как заявили в Сеуле, они были направлены против нарастающих ядерных и ракетных угроз со стороны Пхеньяна.