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Токаев отметил политический характер дискуссий по языковому вопросу

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупреждает, что любая бестактность в языковом вопросе может привести к трагическим последствиям, сообщает Акорда.

«Любая бестактность в этом вопросе может привести к тяжелым и даже трагическим последствиям. Это мы видим за рубежом», - сказал Токаев, выступая на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана в четверг в Астане.

«Важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер», - добавил он.

Он заявил, что стремление изучать государственный язык в Казахстане должно стать нормой, при этом казахстанцы, которые не знают государственный язык, не должны ущемляться в правах.

«Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой», - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что вопрос овладения казахским языком всеми гражданами страны остается стратегическим направлением политики, поскольку государственный язык выступает «действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения».

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